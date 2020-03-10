Украинские теннисистки потеряют все очки за прошлогодний Индиан-Уэллс

Престижный теннисный турнир BNP Paribas 2020 отменили из-за коронавируса. Поэтому украинские теннисисты потеряют очки набранные в прошлом сезоне.

Как сообщает Федерация тенниса Украины, что кроме возможности получить призовые, теннисистки также потеряют очки, набранные в прошлом сезоне.

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Самая большая потеря будет для первой ракетки Украины Элины Свитолиной.

Элина Свитолина – полуфинал в 2019 году – 390 очков.

– полуфинал в 2019 году – 390 очков. Екатерина Козлова – квалификация и третий круг – 85 очков.

– квалификация и третий круг – 85 очков. Леся Цуренко – третий круг – 60 очков.

– третий круг – 60 очков. Даяна Ястремская – первый круг – 10 очков.

– первый круг – 10 очков. Людмила и Надежда Киченок – второй круг – 120 очков.

На послематчевой пресс-конференции в Монтеррее Элина Свитолина прокомментировала отмену этого турнира: "Это большой шок для меня, потому что я не знала об этом. Наверное, это правильное решение. Мы видим, как во всем мире люди болеют и умирают. Если они так решили, значит это правильно. Нужно с чего-то начинать".

Что такое турнир BNP Paribas Open?

Это престижный теннисный турнир, который проходит в Индиан-Уэллс в штате Калифорния. Соревнования проходят в Теннисном саду Индиан-Уэллс на открытых жестких кортах.

Добавим, что Элина Свитолина стала победительницей престижного турнира в Монтеррее (Мексика). Эта победа позволила Свитолиной вернуться в топ-5 рейтинга лучших теннисисток WTA.

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