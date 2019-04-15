Украинские теннисистки установили личные рекорды в рейтинге WTA

Две украинские теннисистки начали вторую неделю апреля с личными рекордами в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

На прошлой неделе Катарина Завацкая выступала на турнире WTA в Лугано, где прошла квалификацию, но в первом круге уступила будущей финалистке Иги Свентек из Польши. Этот результат позволил украинке подняться на шесть строк, и теперь она занимает 171 место.

Вы знали, что Элина Свитолина может больше не сыграть за сборную Украины?

15-летняя Дарья Лопатецкая вплотную поднялась на четыре строчки вверх и приблизилась к топ-250, занимая 251 позицию.

Украинки, которые входят в топ-50, не изменили свои позиции в рейтинге: Элина Свитолина остается на шестой строчке, Леся Цуренко – на 26 месте, а Даяна Ястремская – на 37 позиции.

В Чемпионской гонке также без изменений в первой восьмерке. Элина Свитолина пока восьмая, но в спину дышит Симона Халеп, перед грунтовым сезоном это очень опасно.

Украинки в топ-300 рейтинга WTA

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