Украинские теннисистки установили личные рекорды в рейтинге WTA

11 Читати новину українською
Катарина Завацкая
Катарина Завацкая

Две украинские теннисистки начали вторую неделю апреля с личными рекордами в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

На прошлой неделе Катарина Завацкая выступала на турнире WTA в Лугано, где прошла квалификацию, но в первом круге уступила будущей финалистке Иги Свентек из Польши. Этот результат позволил украинке подняться на шесть строк, и теперь она занимает 171 место.

Вы знали, что Элина Свитолина может больше не сыграть за сборную Украины?

15-летняя Дарья Лопатецкая вплотную поднялась на четыре строчки вверх и приблизилась к топ-250, занимая 251 позицию.

Украинки, которые входят в топ-50, не изменили свои позиции в рейтинге: Элина Свитолина остается на шестой строчке, Леся Цуренко – на 26 месте, а Даяна Ястремская – на 37 позиции.

В Чемпионской гонке также без изменений в первой восьмерке. Элина Свитолина пока восьмая, но в спину дышит Симона Халеп, перед грунтовым сезоном это очень опасно.

Украинки в топ-300 рейтинга WTA

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Великий пост 2019: история и правила соблюдения
сегодня
15938
Теги: Спорт Даяна Ястремская Леся Цуренко Елина Свитолина Теннис
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украинец Малиновский забил за "Генк" в чемпионате Бельгии: видео
14 апреля 21:03 Украинец Малиновский забил за "Генк" в чемпионате Бельгии: видео
112
Киевский "Арсенал" благодаря невероятному голу победил "Ворсклу": видео
14 апреля 19:35 Киевский "Арсенал" благодаря невероятному голу победил "Ворсклу": видео
171
Пилоты Mercedes выиграли гран-при Китая, Феттель только третий
14 апреля 15:56 Пилоты Mercedes выиграли гран-при Китая, Феттель только третий
38
"Александрия" без проблем одолела "Львов" на выезде: видео голов
13 апреля 21:31 "Александрия" без проблем одолела "Львов" на выезде: видео голов
86
Российский футболист забил забавный гол с 30 метров в собственные ворота: видео
13 апреля 18:22 Российский футболист забил забавный гол с 30 метров в собственные ворота: видео
284
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук