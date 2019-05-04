Украинские теннисистки установили уникальный рекорд в WTA-туре

Украинские теннисистки установили национальный рекорд в WTA-туре. Впервые сразу 5 наших спортсменок выступят на турнире серии Premier Mandatory в основной сетке в одиночном разряде.

В основу были заявлены Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская. Екатерина Козлова и Марта Костюк преодолели сито квалификации.

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В первом круге наши девушки получили следующих соперниц: Элина Свитолина – Полин Парментье; Леся Цуренко – Анжелик Кербер; Даяна Ястремская – Каролина Плишкова.

Марта Костюк и Екатерина Козлова могут сыграть с еще одной теннисисткой из квалификации, либо с кем-то из следующих соперниц: Элис Мертенс, Симоной Халеп, Даниэль Коллинс, Слоан Стивенс, Барбара Стрыцова или Чжан Шуай.

Также в парном разряде в Мадриде будут стартовать сестры Людмила и Надежда Киченок.

Действующая классификация турниров WTA была введена в 2009 году. Тогда же украинский рекорд в Мадриде установила Елена Бондаренко, которая пробилась в четвертьфинал, где уступила будущей чемпионке Динаре Сафиной.

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