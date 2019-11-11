Украинские теннисисты установили личные рекорды в международных рейтингах

По итогам игровой недели сразу несколько украинских теннисистов показали лучшие результаты в карьере в рейтингах WTA и ATP.

19-летняя украинка Катарина Завацкая поднялась на три позиции и занимает 107 место в мировой классификации. 17-летняя киевлянка Дария Снигур идет 311-й (+13).

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Лидеры украинского женского тенниса Элина Свитолина и Даяна Ястремская по-прежнему идут 6 и 22 соответственно. Третья ракетка Украины Леся Цуренко опустилась на 72 место (-2), а четвертая Катерина Козлова поднялась на 87-е.

22-летняя Ангелина Калинина, которая на прошлой неделе дошла до финала турнира ITF в Лас-Вегасе, поднялась на 161 строчку (+20).



Украинские теннисистки в обновленном рейтинге WTA (по состоянию на 11 ноября)

В рейтинге ATP Виталий Сачко улучшил свое положение сразу на 22 строчки – 630 место, а Георгий Кравченко – на 117 строчек (679 место).

Лидер мужского тенниса в Украине Сергей Стаховский опустился на одну строчку и теперь 151-й. Илья Марченко поднялся на 3 позиции – 241 место.