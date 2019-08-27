Украинские волейболистки уступили Польше в матче Чемпионата Европы

Женская сборная Украины по волейболу проиграла и третий матч на групповом этапе Чемпионата Европы 2019. На этот раз украинки потерпели поражение от одной из хозяек турнира – сборной Польши.

Украинки довольно хорошо начали, выиграв первый сет. Однако впоследствии три подряд сета выиграли соперницы. Они и праздновали победу в матче.

Польша – Украина 3:1 (20:25, 25:11, 25:22, 25:15)

Самым результативным игроком матча стала нападающая хозяев площадки Малвина Маржек-Годек. Она получила 26 очков. В составе сборной Украины лучшей была диагональная Олеся Рыхлюк. На ее счету 17 очков.

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Следующий матч украинки проведут 28 августа в 21:00 по киевскому времени. Наши девушки сыграют против сборной Словении. После этого их ожидает последний матч группового этапа против Португалии 29 августа.

Отметим, что в следующий раунд выходят четыре команды из каждой группы. Поэтому шансы на выход в плей-офф первенства Европы у нашей команды еще есть.