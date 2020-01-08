Украинских спортсменов предостерегли от поездок на Ближний Восток из-за событий в Иране

Федерация легкой атлетики Украины обратилась к спортсменам и тренерам с призывом не посещать Ближний Восток в ближайшее время. Все из-за событий в этом регионе – авиакатастрофы украинского самолета и обострения ситуации между Ираном и США.

Напомним, 8 января в Иране после вылета из аэропорта разбился украинский самолет, который летел в Киев. Все 176 человек, которые находились на его борту – погибли. Перед тем Иран обстрелял из ракет американские военные базы в Ираке. Так Иран ответил на убийства в Ираке 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Убили его по личному приказу президента США Дональда Трампа.

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Поэтому в Федерации легкой атлетики поручили тренерскому штабу национальной сборной команды Украины по легкой атлетике не планировать и не проводить никаких официальных мероприятий (тренировочных сборов и участие в соревнованиях) в странах Ближнего Востока.

ФЛАУ обратилась к спортсменам и тренерам с просьбой воздержаться от поездок в этот регион ради собственной безопасности. А также обратилась в Министерство иностранных дел Украины с просьбой предоставить подробные рекомендации по странам и территориям, которые являются зонами риска.