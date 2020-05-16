Украинский атлет, который попал в ужасную аварию, получил бронзу чемпионата Европы 2014 года

Через шесть лет после чемпионата Европы 2014 года Европейская легкая атлетика (ЕА) официально объявила украинца Руслана Дмитренко бронзовым призером первенства по спортивной ходьбе на 20 километров.

Это стало возможным после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил россиянина Александра Иванова. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

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В 2014 году Иванов стал вторым в "двадцатке", а его соотечественник Денис Стрелков – третьим (победил испанец Мигель Анхель Лопес). При этом Стрелков опередил украинца на десятые доли секунды. Соответственно, после дисквалификации Иванова Стрелков поднялся на второе место, а Дмитренко стал третьим.

В 2014 году Руслан Дмитренко также стал победителем Кубка мира по спортивной ходьбе, установил национальный рекорд Украины и был признан лучшим скороходом года в мире на дистанции 20 км по итогам серии IAAF Race Walking Challenge.

Бронза Дмитренко, несмотря на шестилетнюю давность тех событий, очень важна для атлета. В марте Руслан попал в ДТП. Пятка на правой ноге была раздроблена на несколько сегментов. Пострадали колено, большой палец левой ноги и левая рука.

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