Украинский баскетболист может перейти в новый клуб НБА

Баскетбольный клуб "Нью-Орлинс Пеликанс" рассматривает кандидатуру украинского центрового Алексея Леня. Украинец, который выступает за "Сакраменто", летом станет свободным агентом.

Авторитетний журналіст The Athletic Вільям Гіллорі заявив, що "пелікани" можуть підсилитися Ленем, інформує Hoopsrumors.

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Крім українця, "Пеліканс" розглядають кандидатури Джамайкла Гріна, Маєрса Ленарда і Джарретта Аллена.

Що відомо про Леня

Олексій перейшов у "Сакраменто" взимку 2020 року. За "Кінгз" українець провів 9 матчів. За середніх 17 хвилин на паркеті Лень набирав 6,6 очка.

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"Сакраменто" йде 11-м у західній конференції з результатом 28 перемог і 36 поразок. "Пеліканс" мають такі ж показники.

До цього 26-річний Лень виступав за "Фінікс" та "Атланту".

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