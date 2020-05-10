24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Украинский баскетболист может перейти в новый клуб НБА

- Читати новину українською
Олексій Лень
Олексій Лень / nbcsports.com

Баскетбольный клуб "Нью-Орлинс Пеликанс" рассматривает кандидатуру украинского центрового Алексея Леня. Украинец, который выступает за "Сакраменто", летом станет свободным агентом.

Авторитетний журналіст The Athletic Вільям Гіллорі заявив, що "пелікани" можуть підсилитися Ленем, інформує Hoopsrumors.

Читайте також Повністю розчарувався: гравець збірної України хоче залишитися жити в Іспанії

Крім українця, "Пеліканс" розглядають кандидатури Джамайкла Гріна, Маєрса Ленарда і Джарретта Аллена.

Що відомо про Леня

Олексій перейшов у "Сакраменто" взимку 2020 року. За "Кінгз" українець провів 9 матчів. За середніх 17 хвилин на паркеті Лень набирав 6,6 очка.

До теми Лень про зміну клубу в НБА: Було важко грати, розуміючи, що плей-офф тобі не світить

"Сакраменто" йде 11-м у західній конференції з результатом 28 перемог і 36 поразок. "Пеліканс" мають такі ж показники.

До цього 26-річний Лень виступав за "Фінікс" та "Атланту".

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.

Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта NBA Алексей Лень Спорт Баскетбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Тони Фергюсон – Джастин Гейджи: видео нокаута
сегодня , 10:35 Тони Фергюсон – Джастин Гейджи: видео нокаута
Михайло Гема
Ломаченко поздравил ветеранов с Днем Победы трогательным стихом: видео
9 мая , 16:22 Ломаченко поздравил ветеранов с Днем Победы трогательным стихом: видео
Юрій Семенюк
Бывшая звезда "Металлиста" заразился коронавирусом
8 мая , 15:27 Бывшая звезда "Металлиста" заразился коронавирусом
Михайло Гема