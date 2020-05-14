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Украинский боксер Редкач бросил вызов Ломаченко

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Иван Редкач
Иван Редкач / GETTY IMAGES

Украинский боксер Иван Редкач предлагает бой своему именитому земляку Василию Ломаченко. Редкач предлагает Василию бой перед Теофимо Лопесом, с которым Ломаченко должен был встретиться 30 мая.

Редкач в социальных сетях предложил Ломаченко перейти в его дивизион. Оба боксера выступают в разных весовых категориях.

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Василий Ломаченко на данный момент чемпион мира в легком весе. При этом Редкач выступает в среднем весе.

Картина маслом. Бой отменили у брата во Христе. Вася, переходи в 140 фунтов, рад буду тебя видеть в новом весе. Как раз ты хотел промежуточный бой перед Теофимо Лопесом, давай сделаем,
– написал Редкач.

В своем сообщении Иван использовал изображение президента России Владимира Путина и бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на фоне портрета Ломаченко, а в геолокации отмечена Киево-Печерская Лавра.

Кто такой Редкач?
33-летний украинский боксер, выступает в полусреднем весе. Провел 30 боев, одержал 23 победы и потерпел 5 поражений. В январе проиграл Дэнни Гарсии за право драться с чемпионом мира по версии WBC.

Недавно Редкач обвинил тренера Александра Усика в наличии российского паспорта. Как доказательство Редкач заявил, что Сергей Лапин принял участие в чемпионате России.

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Без российского паспорта Лапин не мог драться на чемпионате России. Во время выхода в ринг Лапин был объявлен представителем так называемой "Республики Крым".

Тренер Усика отвергает все обвинения.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Василий Ломаченко Иван Редкач Новости Спорта Спорт Бокс
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