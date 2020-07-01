Украинский боксер Деревянченко проведет бой за титул WBC
Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко может получить третий шанс завоевать титул чемпиона мира. Украинец близок, чтобы получить поединок за чемпионский пояс WBC.
Чемпион WBC настроен на бой с украинцем
Ронни Шилдс, тренер чемпиона мира в среднем весе по версии WBC Джермалла Чарли, – назвал Деревянченко главным претендентом на бой с американцем. Об этом сообщает Boxing Scene.
Примечательно Команда украинца Деревянченко заговорила о бое с Альваресом
Прямо сейчас у нас есть парень, который находится на первом месте в мировом рейтинге, это Сергей Деревянченко. Мы следим за ним и он выглядит фаворитом на статус нашего следующего соперника,
– заявил Ронни Шилдс.
Что известно о Чарли?
30-летний американец становился чемпионом мира в 1-м среднем весе, а ныне является действующим обладателем титула WBC в среднем весе. Непобедимый боксер провел 30 боев на профессиональном ринге.
В приоритете боксеров Канело
Что Чарли, что Деревянченко стремятся получить бой с мексиканцем Саулем Альваресом.
Но пока Канело отказывается от встречи с обоими боксерами.
СМИ сообщали, что Альварес и Деревянченко проводят переговоры о бое. Однако у мексиканца быстро опровергли информацию.
Зато команда украинца рассчитывает, что бой состоится.
Третий шанс украинца
- Сергей дважды пытался завоевать титул IBF в среднем весе. В октябре 2018 года Сергей проиграл Дэниэлю Джейкобсу.
- Уже через год Деревянченко получил второй шанс. В поединке за вакантный титул он скандально проиграл Геннадию Головкину.
- Хотя украинец побывал в нокдауне, в течение поединка именно он доминировал. Однако победу спорным решением судей отдали Головкину.