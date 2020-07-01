Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко может получить третий шанс завоевать титул чемпиона мира. Украинец близок, чтобы получить поединок за чемпионский пояс WBC.

Чемпион WBC настроен на бой с украинцем

Ронни Шилдс, тренер чемпиона мира в среднем весе по версии WBC Джермалла Чарли, – назвал Деревянченко главным претендентом на бой с американцем. Об этом сообщает Boxing Scene.

Примечательно Команда украинца Деревянченко заговорила о бое с Альваресом

Прямо сейчас у нас есть парень, который находится на первом месте в мировом рейтинге, это Сергей Деревянченко. Мы следим за ним и он выглядит фаворитом на статус нашего следующего соперника,

– заявил Ронни Шилдс.

Что известно о Чарли?

30-летний американец становился чемпионом мира в 1-м среднем весе, а ныне является действующим обладателем титула WBC в среднем весе. Непобедимый боксер провел 30 боев на профессиональном ринге.

В приоритете боксеров Канело

Что Чарли, что Деревянченко стремятся получить бой с мексиканцем Саулем Альваресом.

Но пока Канело отказывается от встречи с обоими боксерами.

СМИ сообщали, что Альварес и Деревянченко проводят переговоры о бое. Однако у мексиканца быстро опровергли информацию.

Зато команда украинца рассчитывает, что бой состоится.

Третий шанс украинца