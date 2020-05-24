Украинский боксер Гвоздик встретится с российским чемпионом мира

Экс-чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик может получить шанс завоевать новый титул. В команде россиянина Дмитрия Бивола, который является обладателем пояса WBA, рассматривают кандидатуру Гвоздика.

В приоритете Бивола бой с чемпионом мира

Менеджер российского боксера Вадим Корнилов в эфире Luckypunch.net сообщил, что его подопечный может провести бой против Александра Гвоздика.

Кстати Российский боксер Бетербиев готов провести реванш с Гвоздиком

Он сказал, что такой поединок возможен, если у Бивола не будет других вариантов.

Если это кому-то будет интересно, если кто-то захочет за это заплатить или показать, то мы будем обсуждать все варианты,

– сказал менеджер Бивола.

По его словам, в приоритете бой с другим чемпионом мира или боксером, который высоко в рейтинге.

На данный момент Гвоздика нет в рейтинге WBA. В рейтинге WBC украинец третий, в рейтингах IBF и WBO – седьмой.

Но, если других вариантов не будет, то бой с Александром Гвоздиком очень интересный. Это хороший бой, интересный,

– подытожил Корнилов.

Чемпионский путь Гвоздика

Гвоздик стал чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе в декабре 2018 года. Украинец нокаутировал Адониса Стивенсона.

После этого украинец провел успешную защиту титула против Дуду Нгумбу в марте 2019-го.

В октябре этого же года Гвоздик потерял титул. В объединительном поединке с чемпионом IBF Артуром Бетербиев Гвоздик проиграл техническим нокаутом.

Александр выражает желание двигаться к титулу по версии WBO. Сейчас этот пояс является вакантным.

Кто такой Бивол?29-летний российский боксер. Провел 17 поединков на профессиональном ринге и все выиграл (11 нокаутом). В 2016 году победил украинца Евгения Махтиенко.