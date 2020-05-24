24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Украинский боксер Гвоздик встретится с российским чемпионом мира

- Читати новину українською
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик / GETTY IMAGES

Экс-чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик может получить шанс завоевать новый титул. В команде россиянина Дмитрия Бивола, который является обладателем пояса WBA, рассматривают кандидатуру Гвоздика.

В приоритете Бивола бой с чемпионом мира

Менеджер российского боксера Вадим Корнилов в эфире Luckypunch.net сообщил, что его подопечный может провести бой против Александра Гвоздика.

Кстати Российский боксер Бетербиев готов провести реванш с Гвоздиком

Он сказал, что такой поединок возможен, если у Бивола не будет других вариантов.

Если это кому-то будет интересно, если кто-то захочет за это заплатить или показать, то мы будем обсуждать все варианты,
– сказал менеджер Бивола.

По его словам, в приоритете бой с другим чемпионом мира или боксером, который высоко в рейтинге.

  • На данный момент Гвоздика нет в рейтинге WBA. В рейтинге WBC украинец третий, в рейтингах IBF и WBO – седьмой.

Но, если других вариантов не будет, то бой с Александром Гвоздиком очень интересный. Это хороший бой, интересный,
– подытожил Корнилов.

Чемпионский путь Гвоздика

  • Гвоздик стал чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе в декабре 2018 года. Украинец нокаутировал Адониса Стивенсона.
  • После этого украинец провел успешную защиту титула против Дуду Нгумбу в марте 2019-го.
  • В октябре этого же года Гвоздик потерял титул. В объединительном поединке с чемпионом IBF Артуром Бетербиев Гвоздик проиграл техническим нокаутом.
  • Александр выражает желание двигаться к титулу по версии WBO. Сейчас этот пояс является вакантным.

Кто такой Бивол?29-летний российский боксер. Провел 17 поединков на профессиональном ринге и все выиграл (11 нокаутом). В 2016 году победил украинца Евгения Махтиенко.

Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Гвоздык – Стивенсон Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Как простыни: в сети раскритиковали новую форму "Манчестер Сити" – фото
23 мая , 12:38 Как простыни: в сети раскритиковали новую форму "Манчестер Сити" – фото
Юрій Семенюк
Как футболист "Динамо" невероятным финтом одурачил защитника "Руха": видео
22 мая , 18:15 Как футболист "Динамо" невероятным финтом одурачил защитника "Руха": видео
Юрій Семенюк
Возвращение Тайсона: боксера включат в рейтинг с Фьюри
22 мая , 17:44 Возвращение Тайсона: боксера включат в рейтинг с Фьюри
Михайло Гема