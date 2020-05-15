Украинский боксер рассказал о громких планах на бой с россиянином

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) заявил о желании вернуть себе чемпионский титул, чтобы впоследствии провести реванш с Артуром Бетербиевым.

Гвоздик рассказал в интервью Instagram-странице Ready to Fight, что прагматично оценивает ситуацию в дивизионе и не верит в реванш с Артуром Бетербиевым уже в следующем поединке.

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"Хотел бы я реванш? Конечно! Я буду делать все для того, чтобы получить такой бой. Но я прекрасно понимаю, что о реванше не может быть и речи. Сейчас нужно быть максимально прагматичным. Во-первых, нужно восстановить доверие и войти в боевой ритм", – признался Гвоздик.

Моя цель – стать чемпионом в другой версии. После этого я смог бы провести объединительный бой с Артуром. Конечно, если он сохранит титулы. Но я думаю, что они у него будут, поскольку сейчас он сильнейший полутяж.

Прошлой осенью Гвоздик проиграл Бетербиеву, уступив россиянину чемпионский титул по версии WBC. Для Александра это поражение стало первым в карьере.

Недавно украинец признался, что должен был вернуться на ринг в мае в бою с американцем Джесси Хартом, но из-за пандемии коронавируса переговоры были отменены.

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