Украинский футболист с коронавирусом впервые рассказал о своем состоянии

Футболист "Миная" Игорь Вагин, который заразился коронавирусом, рассказал о своем самочувствии. Игрок отметил, что находится дома и через несколько дней сделает повторный тест.

Про це він розповів у коментарі пресслужбі клубу. Раніше повідомлялося про те, що заражений гравець "Миная" контактував з іншими гравцями команди.

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Слава богу, у мене все добре, сама хвороба проходить без симптомів. Немає ні кашлю, ні підвищеної температури, ні чогось іншого. І я не в лікарні, як всі пишуть, а вдома – на самоізоляції,

– сказав Вагін.

Також футболіст розповів, що хворобою він заразився від людини, у якої пізніше було виявлено COVID-19. За його словами, вже через кілька днів він з дружиною будуть робити повторний тест на коронавірус. Вагін висловив надію, що він дасть негативний результат.

Унаслідок пандемії коронавірусу всі спортивні заходи в Україні були припинені в середині березня. Розіграш Першої ліги так і не був відновлений після зимової паузи.

З 12 травня в Україні дозволили командні тренування. Цей дозвіл був потрібен українським клубам для відновлення футбольного сезону.

Повернення футболу в Україні заплановане на 30 травня.

"Минай" у Першій лізі посідає 4 сходинку та претендує вийти у Прем'єр-лігу.

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