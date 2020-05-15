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Украинский футболист с коронавирусом впервые рассказал о своем состоянии

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Ігор Вагін
Ігор Вагін / ФК "Минай"

Футболист "Миная" Игорь Вагин, который заразился коронавирусом, рассказал о своем самочувствии. Игрок отметил, что находится дома и через несколько дней сделает повторный тест.

Про це він розповів у коментарі пресслужбі клубу. Раніше повідомлялося про те, що заражений гравець "Миная" контактував з іншими гравцями команди.

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Слава богу, у мене все добре, сама хвороба проходить без симптомів. Немає ні кашлю, ні підвищеної температури, ні чогось іншого. І я не в лікарні, як всі пишуть, а вдома – на самоізоляції,
– сказав Вагін.

Також футболіст розповів, що хворобою він заразився від людини, у якої пізніше було виявлено COVID-19. За його словами, вже через кілька днів він з дружиною будуть робити повторний тест на коронавірус. Вагін висловив надію, що він дасть негативний результат.

  • Унаслідок пандемії коронавірусу всі спортивні заходи в Україні були припинені в середині березня. Розіграш Першої ліги так і не був відновлений після зимової паузи.
  • З 12 травня в Україні дозволили командні тренування. Цей дозвіл був потрібен українським клубам для відновлення футбольного сезону.
  • Повернення футболу в Україні заплановане на 30 травня.
  • "Минай" у Першій лізі посідає 4 сходинку та претендує вийти у Прем'єр-лігу.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Здоровье Новости Спорта Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Футбол Спорт
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