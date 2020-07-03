Украинец Максим Слюсар стал главным героем матча "Славии" и Слуцка. Он уже к 11-й минуте оформил дубль, что решило судьбу поединка.

Славия М – Слуцк 3:1

Голы: Слюсар, 5, 11 (пен.), Шевченко, 75 – Анюкевич, 22

Далее гости один гол отыграли. Во втором тайме Шевченко восстановил преимущество хозяев в два гола, пишет 24 канал.

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Славия – Слуцк видеообзор матча

Таким образом, "Славия" поднялась на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Беларуси, "Слуцк" – 12-й.

Предыдущий дубль Слюсара

4 мая Максим Слюсар принес победу "Славии" над "Витебском" (3:2) в 7 туре чемпионата Беларуси.

Гости открыли счет в первом тайме, но после перерыва "Витебск" двумя мячами склонил преимущество на свою сторону.

Когда казалось, что поражение для "Славии-Мозырь" неизбежно, за дело взялся Максим Слюсар. 22-летний украинец за несколько минут до финального свистка дважды отметился в воротах хозяев и добыл три очка для своей команды.