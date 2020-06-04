Украинский клуб отказался от прямой путевки в Лигу чемпионов
Украинский баскетбольный клуб "Киев-Баскет" отказался от прямой путевки в групповой раунд Лиги чемпионов. Киевляне получили приглашение выступить в Лиге чемпионов от ФИБА (Международная федерация баскетбола).
Тренер клуба сетует на бюджет
Главный тренер "Киев-Баскет" Айнарс Багатскис объяснил, что для участия в Лиге чемпионов нужен другой уровень бюджета. Об этом сообщает журналист Александр Прошута.
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По мнению Багатскиса, чтобы построить солидную команду, нужно больше ресурсов, чем имеют киевляне.
Украинский клуб все еще может стартовать в квалификации Лиги чемпионов. В случае поражения "Киев-Баскет" автоматически перейдет в Кубок Европы.
- Отметим, что Лига чемпионов – только третий по силе баскетбольный турнир Европы.
В прошлом сезоне "Киев-Баскет" выступал в Кубке Европы. Киевляне вышли в 1/4 финала, где проиграли турецкому клубу "Каршияка".
Чемпионат Украины 2019/20 завершен досрочно
Из-за пандемии COVID-19 чемпионат Украины одним из первых в Европе был досрочно завершен.
Чемпионом был назван "Днепр", второе место занял "Киев-Баскет", а третье – "Прометей" из Каменского.