Федерация тенниса Украины объявила о лишении всех судейских категорий арбитра Олега Медюха, который во время турнира памяти Василия Лакатоша в Ужгороде пытался скрыть поступок своего сына.

Теннисист Марк Медюх устроил на корте драку, а его отец пытался это скрыть, указав в протоколе неправильный счет и не отметив факт драки. Об этом сообщает пресс-служба ФТУ.

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В результате дисквалификации получили отец и сын.

В ФТУ в наличии документы, свидетельствующие о попытке Олега Медюха скрыть инцидент с участием его сына, игрока этого турнира, Марка Медюх (драка во время матча). Сначала, вместо дисквалификации спортсмена, который совершил драку со своим оппонентом по корту, главный судья указал в турнирных результатах недействительный счет. Лишь после общения с противоположной стороной Олег Медюх исправил результаты и публично объявил о дисквалификации своего сына,

– говорится в сообщении.