Украинский защитник забил великолепный гол головой и стал героем матча: видео
Украинский защитник Дмитрий Башлай стал настоящим спасителем своего "Подбескидзе". Ему удалось вырвать для команды одно очко в проигрышном матче.
В выездном матче второго по силе дивизиона Польши "Подбескидзе" померился силами с клубом "Медзь", пишет 24 канал.
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Невероятный удар
Команда Башлая до последнего уступала сопернику со счетом 1:2.
30-летнему украинскому футболисту удалось молниеносно замкнуть подачу с углового и спасти для команды ничью.
Обзор матча смотрите видео:
Карьера Башлая: главное
- Взрослую карьеру начинал в футбольном клубе "Нефтяник-Укрнефть".
- В 2014 году подписал контракт с казахским "Таразом", где был основным футболистом.
- 2016 года Башлай заключил контракт с донецким "Олимпиком", но так и не смог сыграть в УПЛ. Потом поиграл в составе "Оболонь-Бровар".
- В 2017 году стал игроком могилевского "Днепра". А уже через год перешел в узбекский клуб "Машал".
- Теперь выступает за польский "Подбескидзе".