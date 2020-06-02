Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не остался в стороне от нашумевшего скандала в США.

Шевченко в своих соцсетях выложил черный квадрат с подписью Black lives matter ("Жизни темнокожих имеют значение") в поддержку темнокожих людей по всему миру, пишет 24 канал.

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В свою очередь, известный журналист Кирилл Крыжановский раскритиковал Андрея Шевченко за этот пост.

"Жизнь украинцев, которых стреляют, насилуют и пытают мусора, главного тренера сборной Украины, к сожалению, не волнует. Они же белые. Да и никому не нужны... Как же просто бороться с расизмом в США, проживая где-то в Лондоне..." – написал Крыжановский в Facebook и прикрепил ранее опубликованный пост Шевченко.

Журналист также напомнил легенде украинского футбола его попытку пойти в политику в партии Натальи Королевской. "Ничего нового", – подытожил Крыжановский.

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