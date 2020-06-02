Украинский журналист неожиданно раскритиковал Андрея Шевченко за поддержку Флойда
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не остался в стороне от нашумевшего скандала в США.
Шевченко в своих соцсетях выложил черный квадрат с подписью Black lives matter ("Жизни темнокожих имеют значение") в поддержку темнокожих людей по всему миру, пишет 24 канал.
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В свою очередь, известный журналист Кирилл Крыжановский раскритиковал Андрея Шевченко за этот пост.
"Жизнь украинцев, которых стреляют, насилуют и пытают мусора, главного тренера сборной Украины, к сожалению, не волнует. Они же белые. Да и никому не нужны... Как же просто бороться с расизмом в США, проживая где-то в Лондоне..." – написал Крыжановский в Facebook и прикрепил ранее опубликованный пост Шевченко.
Журналист также напомнил легенде украинского футбола его попытку пойти в политику в партии Натальи Королевской. "Ничего нового", – подытожил Крыжановский.
Что известно о смерти Джорджа Флойда
- 25 мая полицейские задержали Джорджа Флойда якобы за то, что он пытался рассчитаться в магазине фальшивыми чеком на 20 долларов.
- Во время задержания один из копов применил удушающий прием, став ему коленом на шею. Прием не запрещен в Миннесоте, однако держать мужчину дольше 5 минут в таком положении не было никаких оснований – так как он вроде бы даже не сопротивлялся во время задержания.
- В конце концов, вызвали медиков, когда Флойд затих и прекратил умолять о помощи. Но было уже слишком поздно – на следующий день мужчина умер.
- Миннеаполис, Лос-Анджелес и Мемфис охватили массовые протесты, сейчас ситуация напряженная, а по мнению губернатора штата Уолза – даже "чрезвычайно опасная".