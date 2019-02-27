Украинский арбитр бранью обвинил теннисиста Стаховского в играх на букмекеров

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Сергей Стаховский
Сергей Стаховский

После поражения на турнире во Франции, украинский теннисист Сергей Стаховский получил в свой адрес обвинения в том, что он проигрывает матчи для букмекерских контор.

Такие обвинения прозвучали от украинского арбитра Ярослава Жадана. Он их послал Стаховскому в сообщении в Instagram. При этом Ярослав Жадан не слишком подбирал слова, использовав также ненормативную лексику.

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Сам Ярослав Жадан занимается судейством футбольных матчей. Ему 24 года. По данным Информационно-статистической базы ФФУ, он отсудил 75 матчей. Но в профессиональном футболе только две игры, где был помощником арбитра. Остальные матчи – на уровне детско-юношеских или любительских лиг. Поэтому в его Instagram немало фото именно с футбольных матчей.

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Теги: Спорт Сергей Стаховский Теннис
Источник: 24 Канал
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