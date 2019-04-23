Украинский арбитр будет работать на чемпионате мира

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Сергей Защук
Сергей Защук / ФБУ

Украинский арбитр Сергей Защук будет работать на матчах чемпионата мира по баскетболу 2019 года в Китае. ФИБА включила его в список рефери, которые будут работать на этих соревнованиях.

Финальный турнир ЧМ-2019 будет проходить с 31 августа по 5 сентября в восьми городах Китая. Сборная Украины не смогла преодолеть квалификационный барьер и не будет выступать в Китае.

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Стоит отметить, что Сергей Защук также будет работать на матчах Финала четырех Лиги чемпионов ФИБА, которые состоятся 3-5 мая в бельгийском Антверпене.

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Теги: Спорт Баскетбол
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