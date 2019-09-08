Украинский арбитр обслужит матч чемпионов мира во Франции

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Николай Балакин
Николай Балакин / УАФ

Поединок отборочного турнира Евро-2020 Франция — Андорра, который состоится 10 сентября в Сен-Дени, УЕФА доверил судейской бригаде из Украины.

Главным арбитром будет выступать Николай Балакин. Его помощниками на линиях будут Валентин Куцев и Владимир Высоцкий. Четвертый арбитр – Ярослав Козик. Судейский наблюдатель – Хаим Яков из Израиля.

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Стоит добавить, что еще один арбитр будет работать на матче с участием топ-сборной. В понедельник, 9 сентября, в Таллине состоится матч квалификации Евро-2020 между сборными Эстонии и Нидерландов. Главным арбитром в поле будет работать Сергей Бойко. На линиях ему будут помогать Владимир Володин и Андрей Скрипка. Четвертый арбитр – Евгений Арановский.

 

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Теги: Спорт Евро-2020 Футбол
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