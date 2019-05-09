Украинский арбитр рассудит матч юношеского чемпионата Европы Франция – Нидерланды

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Николай Балакин
Николай Балакин / ФФУ

Киевлянин Николай Балакин назначен главным рефери поединка третьего тура группового раунда финальной части чемпионата Европы (U-17) в квартете B Франция – Нидерланды.

Матч между сборными Франции и Нидерландов начался в 18:30 9 мая в ирландском Дублине.

На линиях украинцу помогают косовар Фатлум Бериша и казахстанец Сергей Вассютин. Обязанности четвертого арбитра выполняет валлиец Ервел Гриффит.

Для Балакина этот матч станет уже третьим на турнире.

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Напомним, что за медали на Евро-2019 (U-17) в Ирландии соперничают 16 команд. Юношеская сборная Украины на форум не попала, уступив в элит-раунде сверстникам из Греции и Испании.

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Теги: Спорт Футбол
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