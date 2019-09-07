Украинский арбитр рассудит матч с участием топ-сборной в отборе на Евро-2020

В понедельник, 9 сентября, в Таллинне состоится матч квалификации Евро-2020 между сборными Эстонии и Нидерландов. Рассудит этот матч украинская бригада арбитров.

Главным арбитром в поле будет работать Сергей Бойко. На линиях ему будут помогать Владимир Володин и Андрей Скрипка. Четвертый арбитр – Евгений Арановский.

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Матч Эстония – Нидерланды начнется в 21:45.

Стоит добавить, что Нидерланды пока занимают третье место в своей группе. Команда накануне 6 сентября в феерическом матче победила сборную Германии на выезде. Эстония же занимает последнее место в группе, проиграв все четыре матча. В том числе последний матч против Беларуси на своем поле, пропустив гол уже в добавленное арбитром время.

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