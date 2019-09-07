Украинский арбитр рассудит матч с участием топ-сборной в отборе на Евро-2020

1 Читати новину українською
Украинский арбитр рассудит матч с участием топ-сборной в отборе на Евро-2020

В понедельник, 9 сентября, в Таллинне состоится матч квалификации Евро-2020 между сборными Эстонии и Нидерландов. Рассудит этот матч украинская бригада арбитров.

Главным арбитром в поле будет работать Сергей Бойко. На линиях ему будут помогать Владимир Володин и Андрей Скрипка. Четвертый арбитр – Евгений Арановский.

Читайте также: Это стоит увидеть: Вратарь сборной Латвии забил курьезный автогол

Матч Эстония – Нидерланды начнется в 21:45.

Стоит добавить, что Нидерланды пока занимают третье место в своей группе. Команда накануне 6 сентября в феерическом матче победила сборную Германии на выезде. Эстония же занимает последнее место в группе, проиграв все четыре матча. В том числе последний матч против Беларуси на своем поле, пропустив гол уже в добавленное арбитром время.

К слову: Евро-2020: результаты матчей и видео голов 6 сентября

 

blog_ava
Пленные моряки и узники Кремля вернулись в Украину: онлайн-трансляция
сегодня
4493
Теги: Спорт Евро-2020 Футбол
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В Формуле-3 произошла впечатляющая авария: болид взлетел на несколько метров (видео)
сегодня 13:46 В Формуле-3 произошла впечатляющая авария: болид взлетел на несколько метров (видео)
55
Вратарь сборной Латвии забил курьезный автогол в свои ворота: видео
сегодня 12:51 Вратарь сборной Латвии забил курьезный автогол в свои ворота: видео
36
Неудачники отборочных этапов: что известно о сборной Литвы, с которой сыграет Украина
сегодня 11:19 Неудачники отборочных этапов: что известно о сборной Литвы, с которой сыграет Украина
Михайло Гема 387
Евро-2020: результаты матчей и видео голов 6 сентября
6 сентября 23:51 Евро-2020: результаты матчей и видео голов 6 сентября
1120
Нет – стыдливости: как решиться пойти в спортивный зал впервые
6 сентября 22:10 Нет – стыдливости: как решиться пойти в спортивный зал впервые
48
Новости
Больше новостей
Залиште відгук