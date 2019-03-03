Украинский атлет завоевал серебро на чемпионате Европы

Украинец Андрей Проценко стал серебряным призером чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении. Соревнования проходят в городе Глазго (Шотландия).

Андрей Проценко завоевал "серебро" с травмированной ногой. Украинцу покорилась планка на высоте 2,26 метра.

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Впоследствии украинец замахнулся на 2,32 метра, что могло принести золото, и даже был близок к успеху в последней попытке. Однако поврежденная пятка, на которую Проценко уже не мог даже наступать, все же не позволила добиться большего.

Золотую медаль получил итальянец Джанмарко Тамбери. Андрей Проценко же разделил вторую строчку с греком Констадиносом Баниотисом.

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