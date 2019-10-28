Украинский баскетболист НБА с травмой ребра играл в матче против "Орландо"

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень получил ушиб ребра накануне матча с "Орландо".

Лень получил травму в начале недели, но это не мешало ему выходить на площадку, сообщает журналист The Athletic Крис Киршнер.

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По информации источника, украинец получил травму перед матчем с "Орландо" (103:99), в котором Алексей за 20 минут набрал три очка, четыре подбора и одну передачу.

Ожидается, что травма не серьезная, однако участие Леня в ближайших матчах регулярного чемпионата НБА против "Филадельфии" под вопросом.

В нынещнем сезоне Алексей провел за "Хоукс" два матча, в которых набирал в среднем 3,5 очка, делал 5 подборов и 1 передачу при точности 22,2% с игры и 25% из-за дуги.