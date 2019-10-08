Украинский баскетболист НБА впервые показал, как живет в Америке: видео
Украинский профессиональный баскетболист Алексей Лень, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации "Атланта Хокс" впервые показал свой дом в США.
На видео, переведенном Sport.ua, Алексей показал свой дом и дал небольшое интервью по поводу своей повседневной жизни.
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Кто такой Алексей Лень?Украинский баскетболист. В 2010 году Лень стал игроком баскетбольного клуба "Днепр". Становился чемпионом украинской Суперлиги среди дублирующих составов. В 2011 году дубль "Днепра" завоевал чемпионство, а Лень был признан лучшим центровым первенства.
Был игроком сборных команд Украины U-16 и U-18. Участвовал в чемпионате Европы и различных европейских турнирах. Алексей Лень был лидером сборной Украины на чемпионате Европы среди юношей до 18 лет в 2010 году.
В 2011 и 2012 году играл за колледж Мэриленда. Сейчас Алексей выступает за команду НБА "Атланта Хоукс", за которую играет с 2018 года. До этого в течение 5-ти лет выступал в "Финикс Санз".
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