Украинский баскетболист НБА впервые показал, как живет в Америке: видео

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Алексей Лень
Алексей Лень / Фото из открытых источников

Украинский профессиональный баскетболист Алексей Лень, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации "Атланта Хокс" впервые показал свой дом в США.

На видео, переведенном Sport.ua, Алексей показал свой дом и дал небольшое интервью по поводу своей повседневной жизни.

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Кто такой Алексей Лень?Украинский баскетболист. В 2010 году Лень стал игроком баскетбольного клуба "Днепр". Становился чемпионом украинской Суперлиги среди дублирующих составов. В 2011 году дубль "Днепра" завоевал чемпионство, а Лень был признан лучшим центровым первенства.

Был игроком сборных команд Украины U-16 и U-18. Участвовал в чемпионате Европы и различных европейских турнирах. Алексей Лень был лидером сборной Украины на чемпионате Европы среди юношей до 18 лет в 2010 году.

В 2011 и 2012 году играл за колледж Мэриленда. Сейчас Алексей выступает за команду НБА "Атланта Хоукс", за которую играет с 2018 года. До этого в течение 5-ти лет выступал в "Финикс Санз".

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Теги: Новости Спорта Спорт Алексей Лень Баскетбол
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