Украинский баскетболист неожиданно не сыграл за свой клуб в НБА: видео
Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень не принял участия в матче регулярного чемпионата против "Портленда" (98:118).
"Атланта" – "Портленд" 98:118 (30:38, 21:22, 25:30, 22:28)
Читайте также: "Детройт" Михайлюка раздавил "Орландо", украинец снова не сыграл: видео
Самым результативным игроком "Атланты" стал Трей Янг (26 очков), хотя он реализовал лишь один дальний бросок из восьми. У" Портленда " 36 очков в активе Демиана Лилларда.
Для самой "Атланты" результат не имел значения, поскольку в плей-офф она не попадает, и даже изменить турнирное положение не может никакой результат.
До этого матча Алексей Лень 27 марта сыграл против "Нью-Орлеана". За 26 с половиной минут, проведенных на площадке, украинец успел отметиться 13 очками, отдать 2 передачи и 7 подборов.
"Атланта" занимает 12 место в Восточной конференции. Следующий матч она проведет 31 марта против "Милуоки".
Видеообзор матча Атланта – Портленд
Выбор редакции
-
Россиянин Прокунин официально покинул пост главного тренера женской сборной Украины по биатлону29 марта , 21:56
-
Украинская дзюдоистка Белодед впервые за два года проиграла, но все равно получила награду29 марта , 16:26
-
УЕФА строго наказал "Шахтер" за проявление расизма во время матча с "Айнтрахтом"29 марта , 10:29