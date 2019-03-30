Украинский баскетболист неожиданно не сыграл за свой клуб в НБА: видео

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Алексей Лень не сыграл за "Атланту"
Алексей Лень не сыграл за "Атланту" / Фото из открытых источников

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень не принял участия в матче регулярного чемпионата против "Портленда" (98:118).

"Атланта" – "Портленд" 98:118 (30:38, 21:22, 25:30, 22:28)

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Самым результативным игроком "Атланты" стал Трей Янг (26 очков), хотя он реализовал лишь один дальний бросок из восьми. У" Портленда " 36 очков в активе Демиана Лилларда.

Для самой "Атланты" результат не имел значения, поскольку в плей-офф она не попадает, и даже изменить турнирное положение не может никакой результат.

До этого матча Алексей Лень 27 марта сыграл против "Нью-Орлеана". За 26 с половиной минут, проведенных на площадке, украинец успел отметиться 13 очками, отдать 2 передачи и 7 подборов.

"Атланта" занимает 12 место в Восточной конференции. Следующий матч она проведет 31 марта против "Милуоки".

Видеообзор матча Атланта – Портленд

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Теги: Спорт Новости Спорта Алексей Лень Баскетбол
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