Украинский баскетболист претендует на звание лучшего игрока чемпионата Испании

Бигмен сборной Украины Владимир Герун претендует на титул MVP (Most Valuable Player, самый ценный игрок) регулярного чемпионата Испании. Голосование продолжается на официальном сайте Лиги АСВ.

На данный момент Геруна опережает лишь разыгрывающий "Ховентуда" Николас Лапровиттола.

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Поддержать Владимира Геруна своим голосом вы можете, приняв участие в опросе, который проходит по этой ссылке. Это голосование является частью итогового определения MVP (25%), в котором также будут отдельно учитываться голоса игроков, тренеров и прессы.

Стоит добавить, что Герун стал самым ценным игроком тура в чемпионате Испании. В матче против "Гран Канарии" украинский легионер "Бреогана" за 28 минут набрал 25 очков (9/14 двухочковым, 7/8 штрафных), сделал 7 подборов (4 в нападении) и 2 передачи, заработав на себе 9 фолов, а его рейтинг эффективности составил 36 баллов.