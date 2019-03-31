Украинский баскетболист привез трофей на матч "Барселоны" на "Камп Ноу": фото

Баскетболист сборной Украины Артем Пустовой, выступающий за испанскую "Барселону", посетил матч футбольной команды каталонцев.

Пустовой вместе с баскетболистами "Барселоны" привез Кубок Испании на стадион "Камп Ноу" и презентовал его болельщикам футбольного клуба перед матчем 29-го тура Примеры против "Эспаньола".

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Украинец Пустовой вместе с "Барселоной" одержал победу в Кубке Испании еще 17 февраля. В финале каталонцы победили мадридский "Реал" 93:94.

Футбольный матч между "Барселоной" и "Эспаньолом" завершился уверенной победой хозяев 2:0. Дубль оформил Лионель Месси.

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