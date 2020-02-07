Украинский баскетболист сменил клуб в НБА, не сыграв ни одного матча за предыдущую команду
В НБА закончилось время для переходов игроков из одного клуба в другой. Сразу два украинских баскетболиста поменяли команды в это трансферное окно.
Первым это сделал Алексей Лень, которого "Атланта" отдала в "Сакраменто". Теперь в новом клубе шанс проявить себя получил еще один игрок сборной Украины – Иссуф Санон.
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Его в 2018 году под 44-м номером драфта выбрал "Вашингтон". Однако игрок выступал только в Летней лиге НБА, а в заявку на сезон так и не попал. Поэтому сначала баскетболист отправился в словенскую "Олимпию", а этот сезон начал в составе "Днепра".
Однако в последний день обменов "Вашингтон" решил отдать Санона. Он стал одним из активов в трехстороннем обмене между "Вашингтоном", "Нью-Йорком" и "Клипперсом". Именно "Нью-Йорк Никс" теперь получили права на украинца, а также пик первого раунда драфта и легкого форварда Мо Харклесса. В "Клипперс" в обратном направлении отправились Маркус Моррис и Айзея Томас из "Вашингтона".
Стоит отметить, что Иссуф Санон – уроженец Донецка, позже переехал в Днепр. Его мама – украинка, отец – из Буркина-Фасо. Защитник набирает в среднем 13,5 очка, 5,1 подбора, 2 передачи за матч в чемпионате Украины. Сыграл в 11-ти поединках украинского чемпионата текущего сезона.
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