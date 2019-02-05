Украинский баскетболист сыграет в Матче звезд чемпионата Тайваня

Украинский бигмен Игорь Зайцев избран в состав команд на Матч звезд чемпионата Тайваня, где наш легионер выступает в составе команды "Тайвань Бирс".

Зайцев сыграл в этом сезоне 24 матча в чемпионате Тайваня, проводя на площадке в среднем 30,8 минуты. Украинец набирает 17,2 очка, делает 9,5 подбора, 3,3 передачи и 2,0 блок-шота, сообщили в Федерации баскетбола Украины.

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Средний рейтинг эффективности Игоря Зайцева составляет 21,0 балла – это лучший показатель в команде. "Тайвань Бирс" сейчас занимают второе место в турнирной таблице, выиграв 15 из 24 матчей "регулярки".

Отметим, что Зайцев принял участие в 8 матчах квалификации ЧМ-2019, в которых в майке сборной Украины набирал 7.1 очка и делал 2.5 подбора в среднем за 15.9 минуты на площадке.

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