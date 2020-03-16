Украинский баскетболист в НБА сдал тест на коронавирус, заболевания обнаружили у его партнера

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк сдал тест на коронавирус. Михайлюк выступает в НБА за команду "Детройт". Святослав и другие игроки прошли тест на коронавирус, ведь вирус был обнаружен у игрока "Детройта" Кристиана Вуда.

В комментарии mavpabasket.com Михайлюк рассказал, что все еще ждет результатов теста. "Обещали их предоставить в ближайшее время", – сказал украинец.

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Форвард "Пистонс" добавил, что игроки его клуба находится на домашней самоизоляции.

Сейчас некоторые команды НБА, включая "Детройт", находятся на карантине. Мы на домашней самоизоляции. Игроки не общаются между собой на эту тему, но наша общая позиция – нужно сделать все, чтобы не было паники между людьми. Конечно, задача для всех – доиграть чемпионат. Мы стараемся не контактировать с другими людьми,

– резюмировал Святослав.

Что касается игрока "Детройта" Кристиана Вуда, то у центрового нет симптомов заболевания, но он находится под наблюдением.

У Вуда был обнаружен коронавирус уже после матча против "Юты", который состоялся 8 марта.

Через несколько дней после той игры у баскетболиста "Юты" Руди Гобера был обнаружен коронавирус. Гобер заразил партнера по команде Донована Митчелла.

Таким образом, Кристиан Вуд из "Детройта" стал третьим спортсменом из НБА с положительным тестом на коронавирус.

Сейчас матчи НБА приостановлены на неопределенный срок.

Сколько людей инфицированы COVID-19?

В США, по последним данным CNN, количество заболевших достигло почти 3 500 человек, жертв уже 65. По состоянию на утро 16 марта количество инфицированных COVID-19 во всем мире превысила 169 тысяч человек.



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