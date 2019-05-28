Украинский баскетболист вошел в топ-5 игроков чемпионата Испании

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Владимир Герун
Владимир Герун

Центровой сборной Украины и "Бреогана" Владимир Герун вошел в топ-5 лучших игроков чемпионата Испании.

Он занял пятое место в опросе, который проводили среди болельщиков, журналистов, игроков и тренеров. Болельщики признали Геруна одним из лучших, несмотря на последнее место его команды.

 К слову: Опубликован топ-5 видео лучших блок-шотов чемпионата Украины по баскетболу

В текущем сезоне Герун сыграл в 33-х поединках. В среднем набирает 11,4 очка, 6,6 подбора за матч.

Топ-5 игроков чемпионата Испании:
1. Николас Лапровиттола – 100 баллов ("Ховентуд")
2. Факу Кампаццо – 50 ("Реал")
3. Боян Дублевич – 23 ("Валенсия")
4. Вальтер Таварес – 21 ("Реал")
5. Владимир Герун – 15 ("Бреоган")

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Теги: Спорт Баскетбол
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