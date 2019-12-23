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Украинский баскетболист забросил девять трехочковых из девяти попыток в матче: эффектное видео

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Андрей Мироненко забросил девять трехочковых за матч / ФБУ

Капитан баскетбольного клуба "Запорожье" Андрей Мироненко стал лучшим игроком домашнего матча против "Черкасских обезьян". Форвард запорожцев реализовал 9 из 9 трехочковых (5 из 5 в первой половине), установив рекорд по количеству точных дальних за матч в текущем регулярном чемпионате.

Стоит увидеть: Баскетболист в двух матчах подряд забросил мяч со своей половины поля вместе с сиреной: видео

Мироненко завершил матч с 27 очками в активе и только одним ложным броском с игры.

Видео трехочковых бросков Мироненко в матче

Стоит отметить, что девять трехочковых за матч в этом сезоне реализовал защитник "Николаева" Квентин Петерсон, однако он выполнил 18 попыток из-за дуги. Тем не менее именно ему принадлежит рекорд результативности в этом сезоне – 48 очков за матч.

Как это было: Баскетболист "Николаева" установил новый рекорд результативности сезона, набрав 48 очков: видео

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта БК Запорожье Баскетбол
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