Украинский баскетболист запустил интересный челлендж в соцсетях: видео

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Максим Пустозвонов
Максим Пустозвонов / ФБУ

Украинский баскетболист Максим Пустозвонов решил запустить челлендж в соцсетях. А за его выполнение обещает подарки.

Каждую неделю баскетболист будет выкладывать одно задание. А те, кто его выполнит, попадут в сторис баскетболиста. Лучшему исполнителю Максим Пустозвонов обещает призы – билет на матч, плакат с автографами игроков сборной Украины и др.

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Первое задание от Максима – забросить подряд три броска – из-под кольца, средний и из-за дуги.

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Баскетбол
Источник: 24 Канал
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