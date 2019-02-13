Украинский биатлонист завоевал бронзовую награду Европейского юношеского олимпийского фестиваля

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Степан Кинаш
Степан Кинаш / НОК Украины

Биатлонист Степан Кинаш получил первую награду для Украины на XIV зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходит в городе Сараево и Восточном Сараево (Босния и Герцеговина).

В индивидуальной гонке на 12,5 км украинец на четырех огневых рубежах допустил лишь один промах, продемонстрировал хорошую скорость на дистанции и стал обладателем бронзовой медали престижного форума.

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Напомним, что в рамках Европейского юношеского олимпийского фестиваля соревнуются более 900 юных спортсменов в возрасте от 13 до 17 лет из 46 стран Старого Света, которые определяют сильнейших в 8-ми видах спорта.

Украинские спортсмены представлены 22 атлетами в пяти дисциплинах: горнолыжном спорте (4), биатлоне (8), лыжных гонках (4), фигурном катании (2) и шорт-треке (4).

Что такое Европейский юношеский олимпийский фестиваль? В 1990 году по инициативе президента Международного олимпийского комитета Жака Рогге было принято решение о проведении один раз в два года зимних и летних Европейских юношеских олимпийских фестивалей (ЕЮОФ).

Представители Украины под эгидой Национального олимпийского комитета принимают участие в соревновании с 1993 года (в 1991 году украинские спортсмены выступали в составе сборной команды СНГ). Начиная с 1993 года на зимних и летних ЕЮОФ юными олимпийцами было получено 185 медалей – 58 золотых, 66 серебряных и 61 бронзовая награды. В разные годы участниками Фестивалей были: Олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная (биатлон), призер чемпионатов мира и Европы по биатлону Анастасия Меркушина (биатлон), участники Олимпийских игр Ярослав Паниот (фигурное катание), Дмитрий Мицак (горнолыжный спорт) и другие.

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Теги: Спорт Новости биатлона
Источник: 24 Канал
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