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Украинский боец Адамчук обидно проиграл в чемпионском поединке на Glory 75 – видео боя

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29 февраля на арене Central Studios в нидерландском Утрехте кикбоксерский промоушен Glory провел свой первый турнир в 2020 году – Glory 75.

Его главным событием стал титульный бой в полулегком дивизионе между действующим чемпионом Петчпонамрунгом Киатмукао и украинцем Сергеем Адамчуком. Это был уже их третий бой на ринге.

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В чемпионском поединке в полулегком весе Адамчук был вынужден больше работать в защите, не понимая, как подобраться к сопернику. В итоге победа осталась за тайцем – 49:45 от всех судей.

Смотрите полное видео боя Адамчук – Петч

Напомним, что Сергей Адамчук стал претендентом на чемпионский пояс 22 декабря, когда в напряженном бою побил россиянина Алексея Ульянова.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Смешанные единоборства
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