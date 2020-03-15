Украинский боец Александр Доскальчук подписал профессиональный контракт с UFC

Чемпион M-1 Global украинец Александр Доскальчук подписал контракт с продвижением UFC. Сразится перспективный украинец в самом легком весе.

Свой последний бой в весе до 57 кг 30-летний боец провел против финна Микаэля Силандера (19-7) в середине осени 2018 года, а затем украинец временно приостановил карьеру из-за травм.

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Александр Доскальчук

Интересные факты об Александре Доскальчуке

Первый бой провел в 2012 году. Во всех поединках одержал 10 побед и лишь однажды потерпел поражение.

В своем дебюте одержал победу уже в первом раунде над топовым украинским бойцом Виталием Бранчуком. Эта победа стала проявлением чемпионских амбиций в начале карьеры черновицкого бойца.

Провел не слишком много поединков, но подписал контракт с организацией М-1 Global. В дебюте победил шведского бойца корейского происхождения Хвана Сун Ли решением судей.

Уже во втором поединке провел бой за титул чемпиона организации против россиянина Владимира Малыгина и победил соперника.

Поединок Доскальчука и Ашимова должен быть в Китае, однако из-за отсутствия визы у последнего бой был перенесен в Россию. В поединке Доскальчук доминировал и практически все время занимался избиением Ашимова и победил. Эта победа стала второй подряд зрелищной победой Доскальчука который защитил звание чемпиона.

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