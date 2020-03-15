24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Украинский боец Александр Доскальчук подписал профессиональный контракт с UFC

- Читати новину українською

Чемпион M-1 Global украинец Александр Доскальчук подписал контракт с продвижением UFC. Сразится перспективный украинец в самом легком весе.

Свой последний бой в весе до 57 кг 30-летний боец провел против финна Микаэля Силандера (19-7) в середине осени 2018 года, а затем украинец временно приостановил карьеру из-за травм.

Читайте также У МакГрегора из-за коронавируса умерла тетя


Александр Доскальчук

Интересные факты об Александре Доскальчуке

  • Первый бой провел в 2012 году. Во всех поединках одержал 10 побед и лишь однажды потерпел поражение.
  • В своем дебюте одержал победу уже в первом раунде над топовым украинским бойцом Виталием Бранчуком. Эта победа стала проявлением чемпионских амбиций в начале карьеры черновицкого бойца.
  • Провел не слишком много поединков, но подписал контракт с организацией М-1 Global. В дебюте победил шведского бойца корейского происхождения Хвана Сун Ли решением судей.
  • Уже во втором поединке провел бой за титул чемпиона организации против россиянина Владимира Малыгина и победил соперника.
  • Поединок Доскальчука и Ашимова должен быть в Китае, однако из-за отсутствия визы у последнего бой был перенесен в Россию. В поединке Доскальчук доминировал и практически все время занимался избиением Ашимова и победил. Эта победа стала второй подряд зрелищной победой Доскальчука который защитил звание чемпиона. 

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.

Магнитные бури в марте 2020 года: актуальный прогноз
сегодня
Автор: София Кулай
Теги: Спорт MMA Смешанные единоборства
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 11:16 Биатлонная семья трогательно попрощалась с легендами биатлона, которые завершили карьеру: видео
Софія Кулай
14 марта 19:06 "Днепр-1" второй раз за неделю обыграл "Мариуполь": пенальти после VAR и гол Супряги – видео
Юрій Семенюк
14 марта 18:15 Кубок мира по биатлону: Украина проиграла борьбу России, Бё и Вирер стали победителями сезона
Михайло Гема
14 марта 10:58 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
13 марта 21:54 Легендарный биатлонист Мартен Фуркад завершает карьеру
Новости
Больше новостей
Залиште відгук