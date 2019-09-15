Украинский боец Крылов проиграл в рамках UFC Fight Night 158: видео

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Украинский боец Крылов проиграл в рамках UFC Fight Night 158: видео
Украинский боец Крылов проиграл в рамках UFC Fight Night 158: видео / twitter.com/StreamUFC1

В канадском Ванкувере в ночь на 15 сентября состоялся турнир UFC Fight Night 158. В одном из поединков выступил украинец Никита Крылов.

Крылов вышел в октагон с 39-летним бразильцем Гловером Тейшейрой.

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Поединок продлился все три раунда, однако украинский боец все же проиграл своему сопернику.

Тейшейра одержал победу раздельным решением судей (28:29, 29:28, 29:28).

Тейшейра – Крылов видео боя

27-летний Крылов по кличке "Шахтер" провел уже свой 32 поединок (25 побед и 7 поражений). Тейшейра провел 37 матчей (30 побед и 7 поражений).

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Теги: Новости Спорта MMA Смешанные единоборства Спорт
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