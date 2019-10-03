Украинский боец Сергей Спивак проведет второй бой в UFC
Украинский тяжеловес Сергей Спивак (9-1) проведет свой второй бой в рамках UFC. Спивак выйдет в октагон против австралийца Тая Туиваси (8-2).
Поединок состоится 6 октября в рамках турнира UFC 243 в Мельбурне (Австралия).
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"У Сергея будет отличная возможность реабилитироваться после дебютного поражения от Уолта Харриса, которое он получил в мае этого года. Возлагаем большие надежды на нашего бойца", – заявил президент лиги WWFC Владимир Тесля.
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