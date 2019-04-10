Украинский боец Спивак подписал контракт с UFC и получил первый поединок

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Сергей Спивак
Сергей Спивак / WWFC

24-летний непобежденный чемпион WWFC Сергей Спивак (9-0) подписал контракт с UFC и согласился провести бой с американцем Уолтом Харрисом (11-7).

Бой состоится 4 мая на UFC Fight Night 150 в канадском Онтарио.

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Певец в трех последних поединках побеждал Трэвиса Фултона и Тони Лопеса, а также нокаутировал Иво Кука. Сергей только раз дрался больше 1 раунда – победа во второй пятиминутке над перспективным Дмитрием Микуцей.

Ранее Спорт 24 писал, что боец украинского промоушена WWFC Роман Долидзе не смог дебютировать в UFC на турнире в Санкт-Петербурге из-за проблем с визой в Россию.

Также 2 марта в столичном "Дворце Спорта" состоялось яркое бойцовское шоу. На турнире WWFC 14 в октагоне встретились 20 бойцов из разных весовых категорий, которые боролись не только за места в рейтинге, но и за чемпионские пояса.

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Теги: Спорт Смешанные единоборства
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