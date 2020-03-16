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Украинский боец UFC Крылов после победы сфотографировался с российским флагом – фото

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Украинский боец Никита Крылов провел поединок против Джонни Уокера. Бой прошел в Бразилии на турнире UFC Fight Night 170.

Никита Крылов, выступающий в полутяжелом весе, победил бразильского бойца единогласным решением судей: 30-27, 29-28, 29-28.

Последний бой Крылова Украинский боец Крылов проиграл в рамках UFC Fight Night 158: видео

После победы украинец опубликовал в Instagram фото с флагами России и Украины.

"Пока нет времени объяснять, но правда благодарю всех", – написал Крылов.

  • Никита Крылов – уроженец Красного Луча, что на Луганщине, который ныне проживает и тренируется в Москве.
  • На счету 28-летнего Крылова 27 побед и 7 поражений в ММА (8-5 в UFC). У 27-летнего Уокера 17 побед и 5 поражений (3-2 UFC).

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Смешанные единоборства Новости России Новости Спорта Спорт
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