Украинский боец UFC Крылов после победы сфотографировался с российским флагом – фото
Украинский боец Никита Крылов провел поединок против Джонни Уокера. Бой прошел в Бразилии на турнире UFC Fight Night 170.
Никита Крылов, выступающий в полутяжелом весе, победил бразильского бойца единогласным решением судей: 30-27, 29-28, 29-28.
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После победы украинец опубликовал в Instagram фото с флагами России и Украины.
"Пока нет времени объяснять, но правда благодарю всех", – написал Крылов.
- Никита Крылов – уроженец Красного Луча, что на Луганщине, который ныне проживает и тренируется в Москве.
- На счету 28-летнего Крылова 27 побед и 7 поражений в ММА (8-5 в UFC). У 27-летнего Уокера 17 побед и 5 поражений (3-2 UFC).
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