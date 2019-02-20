Украинский боксер Александр Хижняк завоевал золото на международном турнире в Болгарии

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Украинский боксер Александр Хижняк завоевал золото на международном турнире в Болгарии

На днях в Болгарии прошел Международный турнир по боксу класса А (высшая категория) – "Странджа-2019". Турнир в Болгарии по праву считают "мини" Чемпионатом мира, ведь ежегодно участие в соревнованиях принимают сильнейшие сборные мира.

Не стал исключением и 2019 год. В рамках 70-го турнира участие принимали более 300 спортсменов из 37 стран мира, в том числе и боксеры Национальной сборной Украины. Украинские боксеры завоевали четыре награды, среди них одну – высочайшего качества. Она на счету Александра Хижняка (весовая категория 75 кг). Дмитрий Замотаев (52 кг), Евгений Барабанов (69 кг) и Сергей Горсков (91 кг) получили бронзовые награды.

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Сборная Украины по боксу

Стоит также отметить, что именно Александр Хижняк был признан лучшим боксером турнира.

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Теги: Спорт Бокс
Источник: 24 Канал
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