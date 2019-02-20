Украинский боксер Александр Хижняк завоевал золото на международном турнире в Болгарии

На днях в Болгарии прошел Международный турнир по боксу класса А (высшая категория) – "Странджа-2019". Турнир в Болгарии по праву считают "мини" Чемпионатом мира, ведь ежегодно участие в соревнованиях принимают сильнейшие сборные мира.

Не стал исключением и 2019 год. В рамках 70-го турнира участие принимали более 300 спортсменов из 37 стран мира, в том числе и боксеры Национальной сборной Украины. Украинские боксеры завоевали четыре награды, среди них одну – высочайшего качества. Она на счету Александра Хижняка (весовая категория 75 кг). Дмитрий Замотаев (52 кг), Евгений Барабанов (69 кг) и Сергей Горсков (91 кг) получили бронзовые награды. Читайте также: Официально: Ломаченко узнал соперника на бой в апреле Сборная Украины по боксу Стоит также отметить, что именно Александр Хижняк был признан лучшим боксером турнира.