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Украинский боксер Арнольд Хегай вывесил флаг Украины в американском спортзале: фото

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Арнольд Хегай и украинский флаг / instagram.com/combinationsboxingacademy

Украинский боксер второго легчайшего веса Арнольд Хегай готовится к боксерскому поединку в США. В спортзале, где проходят тренировки, спортсмен вывесил флаг Украины.

Фотографию, где Арнольд Хегай вывесил флаг Украины, выложили в соцсетях. Рядом он разместил и флаг Южной Кореи.

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@arnoldkhegai the #Korean-#Ukrainian pride! #korea #ukraine #boxing #unitedbyboxing #combinations #cba #boxing

Допис, поширений Combinations Boxing Academy (@combinationsboxingacademy)

Напомним, Арнольд Хегай 25 января в Нью-Йорке на арене Barclays Centre выйдет на поединок против американца Стефена Фултона. На кону противостояния будет стоять право побороться за титул чемпиона мира по версии WBO.

Отметим, что этот бой пройдет в андеркарте противостояния американца Дэнни Гарсии и украинца Ивана Редкача. Боксеры будут соревноваться за право быть претендентом на чемпионский бой по версии WBC в полусреднем весе.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Бокс
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