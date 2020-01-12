Украинский боксер Арнольд Хегай вывесил флаг Украины в американском спортзале: фото

Украинский боксер второго легчайшего веса Арнольд Хегай готовится к боксерскому поединку в США. В спортзале, где проходят тренировки, спортсмен вывесил флаг Украины.

Фотографию, где Арнольд Хегай вывесил флаг Украины, выложили в соцсетях. Рядом он разместил и флаг Южной Кореи.

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Напомним, Арнольд Хегай 25 января в Нью-Йорке на арене Barclays Centre выйдет на поединок против американца Стефена Фултона. На кону противостояния будет стоять право побороться за титул чемпиона мира по версии WBO.

Отметим, что этот бой пройдет в андеркарте противостояния американца Дэнни Гарсии и украинца Ивана Редкача. Боксеры будут соревноваться за право быть претендентом на чемпионский бой по версии WBC в полусреднем весе.