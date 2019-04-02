Украинский боксер Беринчик может переехать в США: известна причина

Украинский боксер Денис Беринчик может переехать в США в рамках сотрудничества с американской промоутерской компанией, которая в дальнейшем может представлять его интересы.

Боксер может воспользоваться примером Усика, Ломаченко и Гвоздика. Беринчиком интересуется американская промоутерская компания, которая в дальнейшем может представлять интересы украинца на пару с K2 Promotions.

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Своеобразный решающий экзамен Беринчик будет сдавать 20 апреля, когда в Киеве будет защищать пояс WBO International в бою с японцем Нихито Аракави.

Если украинец произведет хорошее впечатление на американцев, сможет глобально переехать в США, где будет иметь лучшие перспективы для организации боев с топовыми соперниками.

В свое время такую практику взял на вооружение Александр Усик, который уже сотрудничая с Эдди Хирном, провел бой против Тони Белью.

Видео: украинский боксер Беринчик может переехать в США

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