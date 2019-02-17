Украинский боксер блестяще нокаутировал опытного американца: видео

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Иван Редкач
Иван Редкач / GETTY IMAGES

Украинский боксер первого полусреднего веса Иван Редкач (22-4-1, 17 KO) победил американца Тайрона Харриса (26-14, 16 КО).

Редкач нокаутировал своего опытного соперника уже в первом раунде.

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Отметим, что бой прошел на арене Microsoft Theatre в Лос-Анджелесе.

 

 

В этом поединке также "сыграло" правило CSAC – три нокдауна в стартовом раунде превратились в победу нокаутом.

Кто такой Иван Редкач? 32-летний украинский боксер, выступающий в легкой весовой категории. Его рост 177 см, рабочая рука – левая. Профессионально боксировать начал в 2009 году, поединком с Кейтом Келли, которого победил техническим нокаутом в 4 раунде. После того Иван выиграл еще 18 поединков подряд, пока летом 2015-го не уступил черногорцу Деяну Златичанину. После того Редкача постигла черная полоса – лишь одна победа в следующих 3 матчах (1 поражение и ничья).

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Теги: Бокс Спорт
Источник: 24 Канал
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