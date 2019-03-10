Украинский боксер блестяще вернулся на ринг и разбил своего соперника: видео
Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк одержал уверенную победу над Мартином Анхелем Мартинесом. Украинец победил по итогам 8-раундового боя в Ориндже, Калифорния.
Начиная с середины первого раунда, бронзовый призер Олимпийских игр-2012 взял поединок под свой контроль, активно пробивая по сопернику и практически не позволяя контратаковать.
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В четвертом раунде мексиканец побывал в нокдауне, но смог продолжить бой и довести его до конца.
В итоге судьи единогласным решением отдали все раунды в пользу Шелестюка – 80:71, 80:71, 80:71.
Это уже 17-я победа 33-летнего непобедимого украинца на профессиональном ринге, которую он получил после полуторагодичной паузы.
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