Украинский боксер будет готовить немецкого бойца к поединку с Тайсоном Фьюри

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Захожий (11-0, 9 КО) станет одним из спарринг-партнеров немца Тома Шварца (24-0, 16 КО) при подготовке к бою против британца Тайсона Фьюри (27-0-1, 19 КО).

Уроженец Запорожья в понедельник, 6 мая, вылетит в Германию для двухнедельного участия в лагере немца.

Смотрите также: Украинский боксер проиграл бой за пояс WBC, хотя эффектно отправил соперника в нокдаун: видео

27 апреля Захожий в вечере бокса в Карлсруэ техническим нокаутом в восьмом раунде победил аргентинца Мариано Рубена Диаса Штрунца (13-14-1, 6 КО).

Бой Фьюри – Шварц состоится 15 июня в Лас-Вегасе (США).

Свой последний бой Фьюри провел против американского боксера Деонтея Уайледра. Поединок завершился ничьей и все ожидали реванш, однако он сорвался. Фьюри решил провести промежуточный бой против немца, а Уайлдер встретится с Домиником Бризилом.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram