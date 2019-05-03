Украинский боксер будет готовить немецкого бойца к поединку с Тайсоном Фьюри

11 Читати новину українською
Александр Захожий
Александр Захожий / twitter.com

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Захожий (11-0, 9 КО) станет одним из спарринг-партнеров немца Тома Шварца (24-0, 16 КО) при подготовке к бою против британца Тайсона Фьюри (27-0-1, 19 КО).

Уроженец Запорожья в понедельник, 6 мая, вылетит в Германию для двухнедельного участия в лагере немца.

Смотрите также: Украинский боксер проиграл бой за пояс WBC, хотя эффектно отправил соперника в нокдаун: видео

27 апреля Захожий в вечере бокса в Карлсруэ техническим нокаутом в восьмом раунде победил аргентинца Мариано Рубена Диаса Штрунца (13-14-1, 6 КО).

Бой Фьюри – Шварц состоится 15 июня в Лас-Вегасе (США).

Свой последний бой Фьюри провел против американского боксера Деонтея Уайледра. Поединок завершился ничьей и все ожидали реванш, однако он сорвался. Фьюри решил провести промежуточный бой против немца, а Уайлдер встретится с Домиником Бризилом.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

 

 

blog_ava
Как правильно сварить гречку на воде и молоке: советы по приготовлению
сегодня
1270
Теги: Спорт Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Люксембург подаст апелляцию на решение УЕФА относительно дела Мораеса
сегодня 13:05 Люксембург подаст апелляцию на решение УЕФА относительно дела Мораеса
110
Фанаты "Ливерпуля" создали петицию с требованием дисквалифицировать Месси за удар Фабиньо: видео
сегодня 12:40 Фанаты "Ливерпуля" создали петицию с требованием дисквалифицировать Месси за удар Фабиньо: видео
177
"Арсенал" уверенно победил "Валенсию" в полуфинале Лиги Европы: видео
сегодня 00:06 "Арсенал" уверенно победил "Валенсию" в полуфинале Лиги Европы: видео
112
Игроки "Баварии" потролили "Ливерпуль" после унизительного поражения "Барселоне": фото
2 мая 20:11 Игроки "Баварии" потролили "Ливерпуль" после унизительного поражения "Барселоне": фото
80
Беспроигрышный вариант, – Энтони Джошуа заговорил о возможном бое-реванше с Владимиром Кличко
2 мая 14:32 Беспроигрышный вариант, – Энтони Джошуа заговорил о возможном бое-реванше с Владимиром Кличко
211
Новости
Больше новостей
Залиште відгук