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Украинский боксер Бурсак проведет бой с россиянином и получит титульный шанс

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Максим Бурсак / Facebook-сторінка Максима Бурсака

Украинский боксер Максим Бурсак получил нового соперника на следующий бой. 22 февраля Бурсак в Броварах встретится с россиянином Максимом Смирновым.

Заявленный ранее на бой с Бурсаком Пабло Мендоза не сможет боксировать в связи с семейными обстоятельствами, сообщает промоутерская компания K2.

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Как сообщает ресурс Luckypunch.net, в случае победы Бурсак уже в апреле или мае может провести бой за титул.

Вероятный титульный поединок Бурсака должен пройти за пределами Украины.

Свой крайний бой Бурсак провел 7-го декабря 2019 года в Канаде. Украинец раздельным решением судей проиграл бывшему чемпиону мира по версии IBF Давиду Лемье.

Бурсак дважды отправлял соперника в нокдаун, однако этого оказалось мало, чтобы убедить судей.

Что известно о Бурсаке?
Максим провел на профессиональном ринге 35 боев, потерпел шесть поражений. Еще два поединка 25-летнего украинца завершились ничьей. Выступает в средней и второй средней весовых категориях.

Главным событием вечера бокса в Броварах станет бой интернационального чемпиона по версии WBO Дениса Беринчика. Украинец проведет третью защиту пояса против Эктора Сармиенто.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс
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