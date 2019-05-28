Украинский боксер Далакян получит гонорар за чемпионский бой в криптовалюте

26 Читати новину українською
Артем Далакян получит гонорар в криптовалюте
Артем Далакян получит гонорар в криптовалюте / Union Box Promotions

Чемпион мира в самом легком весе по версии WBA украинец Артем Далакян (18-0, 13 КО) получит гонорар за следующий поединок против таиландского боксера Саравута Таворнхама (20-1, 15 КО) в криптовалюте.

Дело в том, что генеральным партнером турнира является компания "Cryptaur", которая еще в прошлом году выплатила украинцу гонорар в размере 1 000 000 CPT и не собирается изменять этой традиции, сообщает SportArena.

Читайте также: : Украинский боксер Далакян проведет защиту чемпионского титула в нестандартном месте

Стоит отметить, что "Cryptaur" является единственной в мире компанией в своем сегменте, которая поддерживает профессиональный бокс.

Мне приятно быть первым чемпионом по профессиональному боксу в мире, гонорар которого выплачивался в криптовалюте. Дигитализация и технологический прогресс в 2019 году неумолимы, так что представителям всех профессий теперь необходимо осваивать передовые технологии,
– сказал Далакян.

Для Далакяна это будет обязательная защита титула. Артем уже имеет опыт защиты титула чемпиона мира под открытым небом. Билеты на вечер бокса 15 июня от Union Boxing Promotion уже в продаже. Цена стартует от 100 гривен.

Артем Далакян последний бой провел 15-го декабря 2018 года. Он уверенно защитил свой титул в бою против Грегорио Леброна (21-4, 16 КО).

Что такое криптовалюта?Это разновидность цифровых денег, в основе которых лежит технология шифрования данных. Сейчас в Украине Нацбанк, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Нацкомиссия по регулированию рынков финансовых услуг не признают криптовалюту платежным средством.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Гороскоп на 28 мая для всех знаков зодиака
сегодня
1292
Теги: Спорт Новости Спорта Артем Далакян Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Коноплянка выполнил впечатляющий удар бисиклетой на тренировке сборной: видео
сегодня 08:12 Коноплянка выполнил впечатляющий удар бисиклетой на тренировке сборной: видео
125
Жена экс-игрока сборной Украины снялась в откровенной фотосессии: видео
27 мая 22:25 Жена экс-игрока сборной Украины снялась в откровенной фотосессии: видео
290
Соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов
27 мая 18:02 Соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов
291
УЕФА запретила "Арсеналу" провести акцию поддержки в адрес Мхитаряна в финале Лиги Европы
27 мая 16:03 УЕФА запретила "Арсеналу" провести акцию поддержки в адрес Мхитаряна в финале Лиги Европы
66
Вероятные соперники "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов
27 мая 14:30 Вероятные соперники "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов
538
Новости
Больше новостей
Залиште відгук