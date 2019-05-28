Украинский боксер Далакян получит гонорар за чемпионский бой в криптовалюте

Чемпион мира в самом легком весе по версии WBA украинец Артем Далакян (18-0, 13 КО) получит гонорар за следующий поединок против таиландского боксера Саравута Таворнхама (20-1, 15 КО) в криптовалюте.

Дело в том, что генеральным партнером турнира является компания "Cryptaur", которая еще в прошлом году выплатила украинцу гонорар в размере 1 000 000 CPT и не собирается изменять этой традиции, сообщает SportArena.

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Стоит отметить, что "Cryptaur" является единственной в мире компанией в своем сегменте, которая поддерживает профессиональный бокс.

Мне приятно быть первым чемпионом по профессиональному боксу в мире, гонорар которого выплачивался в криптовалюте. Дигитализация и технологический прогресс в 2019 году неумолимы, так что представителям всех профессий теперь необходимо осваивать передовые технологии,

– сказал Далакян.

Для Далакяна это будет обязательная защита титула. Артем уже имеет опыт защиты титула чемпиона мира под открытым небом. Билеты на вечер бокса 15 июня от Union Boxing Promotion уже в продаже. Цена стартует от 100 гривен.

Артем Далакян последний бой провел 15-го декабря 2018 года. Он уверенно защитил свой титул в бою против Грегорио Леброна (21-4, 16 КО).

Что такое криптовалюта?Это разновидность цифровых денег, в основе которых лежит технология шифрования данных. Сейчас в Украине Нацбанк, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Нацкомиссия по регулированию рынков финансовых услуг не признают криптовалюту платежным средством.

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